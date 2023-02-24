وقالت نقابة الفنانين في سوريا، إنه سيتم تشييع جثمان شادي زيدان، السبت، من مشفى دار الشفاء إلى مسقط رأسه في مدينة الرحيبة، ليصلى عليه ويدفن هناك، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

الراحل هو شقيق الممثلين أيمن ووائل زيدان، واشتهر في بداياته بالأدوار الكوميدية، مثل شخصية "محروس" في مسلسل "عيلة 6 نجوم" عام 1997، ليقدم بعد ذلك عشرات الأدوار المتنوعة على شاشة التلفزيون.

ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم نادين خوري، وباسم ياخور، ووفاء موصللي، وأمل عرفة، وهبة نور.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها زيدان: "طيور الشك" و"عائد إلى حيفا" و"أنشودة المطر". كما كان قد انتهى مؤخرا من تصوير دوره في مسلسل "زقاق الجن" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.