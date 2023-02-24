وأشارت صالة المزادات، عبر موقعها الإلكتروني، إلى بيع جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل أنور السادات بقيمة كبيرة وصلت إلى 47.500 دولار.

وقالت ابنة الرئيس المصري الراحل، رقية السادات، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها لا تعلم شيئا رسميا عما تردد في وسائل الإعلام بشأن بيع جواز السفر الدبلوماسي لوالدها، متساءلة عن كيفية وصوله إلى دار المزادات، نظرا لأهميته الكبرى.

وأضافت رقية السادات: "نطالب بفتح تحقيق في قيام صالة المزادات بعرض جواز السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من سلمه إليهم".

وتابعت: "العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية تحدثت إلينا عن هذا الأمر لكننا لم نصل إلى معلومة رسمية بشأن ذلك حتى الآن".

تفاصيل جواز سفر السادات