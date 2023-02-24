في أوقات كانت أقل توترا بين البلدين، أعطى فلاديمير بوتين صندوق كتابة مطليا وقلما بقيمة 12000 دولار لبايدن عندما التقيا في قمة كانت مرتقبة بشدة بجنيف في يونيو 2021.

بعد وقت قصير من اجتماع جنيف، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وتدهورت على وقع الحرب في أوكرانيا في فبراير الماضي.

كما تصدر القائمة الرئيس الأفغاني السابق محمد أشرف غني وزوجته بهدايا للرئيس الأميركي والسيدة الأولى جيل بايدن من بينها سجادات حريرية تقدر قيمتها بنحو 28800 دولار في وقت لاحق من يونيو.

وفي غضون ذلك، هرب غني من أفغانستان بعد وقت قصير من انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بناء على أوامر بايدن في أغسطس 2021.

وردت تفاصيل الهدايا في الحساب السنوي لوزارة الخارجية الأميركية المرتبط بالهدايا التي تقدم إلى المسؤولين الأميركيين من قادة العالم، ونشرت على موقع السجل الفيدرالي يوم الخميس.

ومن المقرر نشر القائمة التي تغطي 2021، رسميا يوم الجمعة.

تم نقل هدايا بوتين وغني إلى الأرشيف الوطني الأميركي، وهو شرط لأي هدية تقدم إلى مسؤول أميركي تزيد قيمتها على 415 دولارا. وللمستلم خيار سداد القيمة المقدرة للهدية والاحتفاظ بها.