وفقًا لمعهد الإحصاء، انخفض عدد المواليد لكل امرأة مهاجرة ولدت بين عامي 1970 و1974 انخفاضًا حادًا، مقارنةً بالنساء المولودات خارج الحدود الفرنسية بين عامي 1950 و1954. لدى الفئة الأولى في المتوسط 2.27 طفل مقابل 2.94 للثانية.

النساء المهاجرات ينجبن 0.49 طفل في المتوسط

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للدراسة، النساء المهاجرات ينجبن في المتوسط 0.49 من الأطفال أكثر من النساء اللواتي لسن مهاجرات ولا حفيدات مهاجرين. إذ أن النساء المهاجرات، المولودات بين عامي 1960 و1974، لديهن متوسط 2.35 طفل، مقارنة بـ1.86 للنساء المولودات في نفس الوقت في فرنسا بدون أصول مهاجرة.

وبحسب تصريح رئيسة وحدة الدراسات الديموغرافية والاجتماعية في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، سيلفي لو مينيز لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "الانخفاض في الخصوبة المكتملة عبر الأجيال، وكذلك زيادة متوسط العمر عند الولادة، يسيران جنبًا إلى جنب مع الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للمهاجرين الذين تغيروا بشكل عميق عبر الأجيال، ولا سيما زيادة مستوى المؤهلات، وهو تطور تشترك فيه النساء غير المهاجرات".

وتتابع "في الواقع، النساء المهاجرات اللواتي ولدن بين عامي 1960 و1974 بدون دبلوم أو حاصلات على دبلوم دون البكالوريا يبلغ متوسط عدد أطفالهن 2.55 طفل، في حين أن النساء الحاصلات على دبلوم التعليم العالي لديهن 1.75 طفل".

ويقول مؤلفو الدراسة إن "النساء المهاجرات يؤخرن أيضًا ولادتهن الأولى، التي تحدث في حوالي سن 31 عامًا".

في المقابل، توضح لو مينيز، أن "خصوبة المهاجرات اللواتي وصلن قبل سن الخامسة إلى فرنسا تماثل خصوبة النساء اللواتي ليس لديهن أصول مهاجرة مباشرة. فكلما هاجرت النساء خلال طفولتهن قل عدد أطفالهن. وذلك ربما راجع إلى تأثرهن بمحيطهن وبثقافة الإنجاب السائدة داخل المجتمع".

المهاجرات المولودات في إفريقيا وتركيا والشرق الأوسط في الصدارة

وتختلف التغييرات وفقًا لبلد المنشأ، إذ تحتل النساء المولودات في إفريقيا الصدارة فيما يخص معدل الخصوبة الإجمالي.

وبالنسبة للمهاجرات القادمات من المغرب، يبلغ هذا المعدل في المتوسط 2.82 طفل، فيما يصل إلى 2.93 بالنسبة لباقي الدول الإفريقية.

وإلى جانب النساء الإفريقيات، تؤكد الدراسة على أن المهاجرات القادمات من تركيا ومنطقة الشرق الأوسط ينجبن أيضا بوتيرة عالية بحوالي 2.80 طفل.

وبتعبير أدق، توضح رئيسة وحدة الدراسات الديموغرافية والاجتماعية أن عدد الأطفال هو الأعلى بالنسبة للنساء المولودات في إفريقيا باستثناء المغرب العربي.

من بين هؤلاء، ما يقرب من 20% أنجبن 5 أطفال على الأقل، مقارنة بـ 1% للنساء اللواتي ليس لديهن أصول مهاجرة مباشرة، و6% ليس لديهن أطفال مقارنة بـ 15% للنساء غير المهاجرات ولا المنحدرات من المهاجرين.