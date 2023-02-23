هدف المجموعة تغيير ثقافة المكفوفين من ناحية وثقافة المجتمع من ناحية أخرى، بهدف تحقيق الدمج الكامل لهم.

عبد الكريم الشاعر، أحد مؤسسي مجموعة "أصحاب البصيرة" يصف نفسه لسكاي نيوز عربية بأنه خادم للمجموعة، حيث يسعى لتيسير حياة فاقدي البصر والتخطيط لها وتوفير الاستشارة التي يحتاجونها، موضحا أن هذه المجموعة، تهدف للبحث عن ابتكار مجموعة من الأفكار الخلاقة التي سهلت حياتهم وأعادت دمجهم في المجتمع.

يوضح الشاعر لسكاي نيوز أهمية هذه المبادرة:

تقوم الفكرة على زيادة مهارات فاقدي البصر بما يؤهلهم لقضاء حاجاتهم المختلفة دون الاضطرار للبحث عن من يساعدهم، كما تعمل على تعديل سلوكهم بما يفيدهم من ناحية، وتعديل سلوك الآخرين بما يغير النظرة لهؤلاء الفئة.

مبادرة أصحاب البصيرة تعمل تحت مظلة جمعية الإنسان المعترف بها رسميا.

المبادرة عبارة عن فريق من المكفوفين وضعاف البصر تم تأسيسها منذ 5 سنوات من خلال مجموعة من المتطوعين من المجتمع المحلي بمركز العريش لرعاية المكفوفين في المجالات كافة بهدف الدمج الاجتماعي.

استطعنا إخراج المكفوفين من الغرف المغلقة إلى تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مجالات مختلفة.

نعمل على تغيير سلوك المكفوفين وممارساتهم الحياتية بحيث نجعلهم أكثر اعتمادا على الذات.

وحول أبرز الإنجازات التي حققتها هذه المبادرة أوضح الشاعر: