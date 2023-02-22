وقالت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط في بيان إن المسابقة الرسمية تشمل 12 فيلما طويلا من بينها فيلمان مغربيان هما "أسماك حمراء" للمخرج عبد السلام الكلاعي و"صيف في بجعد" للمخرج عمر مول الدويرة.

ومن أبرز الأفلام الأخرى المشاركة في المسابقة "عَلم" للمخرج الفلسطيني فراس خوري، و"بِركة العروس" للمخرج اللبناني باسم بريش.

يرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج التركي زكي ديميركوبوز وتضم في عضويتها كلا من الممثلة الإسبانية آنا إكوبالسيتا والمخرجة المصرية هالة خليل والناقدة السورية المقيمة في فرنسا ندى الأزهري وأستاذ تاريخ الفنون البصرية الإيطالي فاليريو كاراندو.

وبجانب أفلام المسابقة، يعرض المهرجان 7 أفلام ضمن برنامج "خفقة قلب" من فلسطين وتونس وبلجيكا والعراق وفرنسا والمغرب.

ينظم المهرجان، بالتوازي مع عروض الأفلام، ورشا متخصصة للمخرجين وكتاب السيناريو وهواة الفن السابع إضافة إلى "أيام تطوان للصناعة السينمائية" التي تجمع موزعي الأفلام والمنتجين بأصحاب مشاريع الأفلام الجديدة.