وابتكر جورج وجنيفر غفاري نماذج مصغرة ثلاثية الأبعاد باستخدام خشب مُعاد تدويره، لمنازل تراثية تقليدية، ويستهدف المشروع تذكير الناس بأيام مجد العمارة في بيروت.

وبينما تم إهمال العديد من هذه المنازل التراثية خلال الحرب الأهلية التي استمرت خمسة عشر عاما وبعدها، فإن بعضها لا يزال بحالة جيدة وتسكنه عائلات أو تتخذه شركات كمقار لها.

ويتعاون الشقيقان غفاري مع فنانين محليين وحرفيين، ومؤرخين وفئات متنوعة بالمجتمع، بجهدهم الخاص للحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسط الأزمات الاقتصادية التي تضرب لبنان.

ومنازل لبنان القديمة تنتشر في أنحاء مختلفة مثل الساحل ومناطق الجبال، وتتكون من أروقة بطابق واحد أو اثنين أو ثلاثة بأسطح من القرميد.