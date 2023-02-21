ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مضيفة طيران أسترالية، عادات سيئة يقوم بها بعض الركاب، فتؤدي إلى الإزعاج.

ويقول المضيفون إنهم يحاولون احتواء "المواقف المحرجة" قدر الإمكان، من أجل ضمان راحة باقي الركاب.

وتشير مضيفة الطيران، سارشا باتيرسون، التي تبلغ 20 عاما، إلى 10 عادات سيئة يقدم عليها بعض الركاب؛ وهي:

- تغيير حفاضات الرضع على "طاولة الصينية" المخصصة لتقديم الطعام، فبعض الركاب لا يتورعون عن القيام بهذا السلوك حتى وإن بدا مقرفا.

- يرفض بعض الآباء ربط الأحزمة لأطفالهم، بذريعة عدم إزعاجهم لأنهم يغطون في نوم، في حين أن السلامة تقتضي أن يقوموا بهذا الأمر دون تردد.

- بعض الركاب يذهبون إلى حد مطالبة المضيفين بأن تزيد الطائرة سرعتها، حتى يصلوا مبكرا، وهو أمرٌ غير معقول.

- بعض الركاب يقومون بتصريف غضبهم الداخلي والشخصي، من خلال الانفعال في وجه المضيفين.

- تقديم طلبات غير واقعية بشأن الطعام والمشروبات.

- طلب تسخين الطعام في بعض الأحيان.

- التذمر إزاء عدم وجود خضار طرية في السندويتشات رغم أن الأمر يتعلق بوجبات محضرة مسبقة حتى يجري تقديمهت على متن رحلة.

- التطلع إلى الاستفادة من أشياء مجانية مثل قسائم الشراء.

- إبداء الانزعاج لدى المطالبة بعرض بطاقة الإركاب.

- رفض فتح أغطية النوافذ عند قيام الطائرة بالهبوط.