رحلة الحاجة آمال إسماعيل متولي، مليئة بالصعاب منذ أن كانت طفلة تريد استكمال تعليمها غير أنّ والدها كان له رأي آخر قبل عقود طويلة بجلوسها في المنزل وانتظار الزواج، بجانب الأزمات الصحية المتلاحقة التي ضربتها كإصابتها بمرض السرطان، وكسر الحوض والانسداد في الأمعاء.

وقالت الحجة آمال: " أي أزمة مررت بها كنت أقول لها سأهزمك، ولن تنتصري عليّ، سأستكمل رحلتي المؤجلة، وعالمي نحو القراءة، وسأتقدم وسأحصل على الدرجات العلمية التي غابت عنّي لعقود طويلة".

وتحكي السيدة المصرية الحاصلة على درجة الماجستير وهي في الثمانين من عمرها كواليس رسالتها: "كنت متوترة بعض الشيء لأنني كنت أتصوّر في البداية أن المناقشة ستكون شفهية، ولكن عندما علمت بأنني سأنظر في الكتاب قلّت رهبتي".

وتابعت في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الأساتذة الذين كانوا أمامي من كبار قامات العلم في مصر، كنت قلقة في البداية، ولكن مع البدء والحديث معهم غاب الخوف تدريجياً، وكنت أناقشهم وهم سعداء بذلك، وبالمجهود الموجود في رسالتي".

وأضافت السيدة المصرية: