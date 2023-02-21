وبينما كان مصور الفيديو يحاول تصوير التمساح عن قرب، باستخدام طائرة "درون"، انقض الحيوان على الكاميرا محاولا تحطيمها بفكيه.

ورغم القفزة الرشيقة التي قام بها التمساح، إلا أن "الدرون"، تمكنت من الهروب في اللحظة الأخيرة.

وحسبما ذكرت صحيفة "إنديا إكسبريس"، فإن المقطع صوّر في موقع بالأمازون.

وتعد التماسيح من أقدم الكائنات الموجودة على سطح الأرض، وهي من الزواحف "ذوات الدم البارد"، ويقدّر علماء وجود 23 نوعا منها حول العالم.