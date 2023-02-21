وقالت الطالبة الجامعية لورين، التي أشرفت على الاعتناء بزبائن طاولة بالمطعم الذي تعمل فيه، إنها تفاجأت بالإكرامية الكبيرة التي قدمت لها.

وحسبما نقلت صحيفة "هيرالد صن" عن لورين، فإن زبونا قدم لها الإكرامية بشرط أن تأخذ نسبة 70 بالمئة منها، أي 7000 دولار، وتتقاسم الباقي مع زملائها في المطعم.

وأضافت لورين: "جعلت الزبون يقول الرقم بصوت عال لأني فكرت في البداية بأني سمعته على نحو خاطئ، أو قرأت صفرا إضافيا".

وحسبما ذكر العاملون في المطعم، فإنهم شاهدوا لورين تبكي لشدة تأثرها من قيمة الإكرامية، التي قالوا إن مقدمها رجل أعمال شاب يعمل بمجال العملات المشفرة.

وقلصت لورين التي حصلت على الإكرامية من ساعات عملها في المطعم، كي تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في دراستها الجامعية.