وهذا الزاحف القاتل الضخم يمكن لفكييه القويين أن يضغطوا بقوة أكبر من كسارة السيارات الصناعية.

ويمكن أن تنمو التماسيح في تلك المنطقة حتى طول 6 أمتار، ويمكن أن تحبس أنفاسها تحت الماء لمدة ساعة ونصف.

وقام الباحثون بقياس عضة ذلك التمساح الغارق في الطين عند 3700 رطل لكل بوصة مربعة، ما يفوق قوة المكابس الهيدروليكية التي تحطم السيارات والتي تبلغ قوة كبسها 2000 رطل لكل بوصة مربعة.

ووفقًا لأحد السكان المحليين، فإن "طريقة صيد التمساح هي أن فريسته لا تستطيع معرفة متى يقترب".

وفي حين أن هجمات التماسيح على البشر نادرة، إلا أنها يمكن أن تحدث، فمن عام 2015 إلى عام 2018، قُتل أربعة أشخاص في أستراليا في هجمات للتماسيح.