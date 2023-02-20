وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة رويترز، ويبستر وهي مرتدية ملابس واقية ونظارات واقية أثناء نزولها بسرعة صاروخية.

وشوهدت وهي مندفعة بقوة كبيرة وهي تتجه نحو منظر مهيب لمحجر. كما شوهدت ابنتها، وهي مدرسة يوغا تبلغ من العمر 52 عاما، بجانبها.

وقالت لصحيفة إندبندنت بعد التجربة: "رائع. القيام بالانزلاق اليوم جعلني أشعر بأنني على قيد الحياة".

وأضافت: "كنت متوترة في البداية لكنني متحمس للغاية. لم أفكر مطلقا في سني أنني سأرى نفسي في قمة سنودونيا ثم الانزلاق إلى أسفلها".

ويعتبر خط الانزلاق الذي اتخذته سالي في ويلز، الأسرع في العالم، والأطول في أوروبا، وفقا لموقع الشركة المختصة بالفعالية.