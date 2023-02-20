وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلطات اعتقلت الفتى (17 عاما) في تابوت كان موضوعا بسيارة أثناء تفتيشها عن نقطة عبور.

وادعى المراهق، الذي لم يكشف عن هويته لأسباب قانونية، أنه دفع 9000 جنيه إسترليني مقابل سفره إلى بريطانيا في سيارة من نوع "مرسيدس".

وأمام المحكمة قال الفتى: "دخلت التابوت في محطة خدمة للطرق السريعة في شمال فرنسا. كان عليّ أن أظلّ بالداخل لمدة ساعة على الأقل، ليتجاوز نقطة التفتيش الخاصة بالشرطة".

من جانبه، ادعى سائق السيارة، الروماني لوسيان رادو ريزي، أنه لا يعرف أي شيء عن وجود مسافر على متن المركبة التي كان يقودها.

واعترف رزي بتلقيه 4000 جنيه إسترليني لنقل التابوت إلى بريطانيا، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن بحقه لمدة 6 شهور.