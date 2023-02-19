وأكد نيافة الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح والصف، أن "الحريق الذي وقع اليوم بكنيسة السيدة العذراء في قرية أسكر، مركز الصف بالجيزة، لم يسفر عن أية خسائر بشرية، ونتج عن شمعة تركها أحد المصلين".

وأشار إلى أن التأكد من سبب الحريق تم بعد "تفريع كاميرات المراقبة".

وأكد بيان أصدرته مطرانية أطفيح، أن "أجهزة الدولة والمحافظة وأهالي القرية، أسرعوا في التعامل مع الحريق".

وأضاف البيان: "نشكر الله الذي حفظ جميع الأرواح والأجساد. ونشكر المحافظ وجميع المسؤولين، والأمن والإطفاء وجميع أهالي البلد على مؤازرتهم".