وقدم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بدار ثقافة هواري بومدين في سطيف العرض الكوريغرافي "نحو النور" من تصميم وإخراج رياض بروال.

وتحمل الدورة الممتدة حتى 21 فبراير اسم حسان بلكيرد (1905-1957) الذي كان أول من أسس فرقة مسرحية في سطيف.

ويشمل برنامج المهرجان، الذي تنظمه جمعية فن الإبداع الثقافية، 4 ورش تدريب في الأداء والإخراج والكتابة والسينوغرافيا تقام في مدرسة الفنون الجميلة بسطيف ودار الثقافة إضافة إلى لقاءات فكرية وندوات أدبية.