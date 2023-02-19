في تلك الأثناء، كان لدى الكاتب الشاب، خلف جابر، فكرة مبتكرة حول الكاتب الراحل، قدّمها للمنصة في الدقائق الأخيرة من الوقت الذي حددته لتلقي المشاريع المختلفة.

أسبوعان تقريبا وجاء الرد بالموافقة على فكرته، والانتظار لمعالجة طويلة احتاجت إلى قرابة 6 أشهر من جابر لتقديمها كفكرة مكتملة الأركان، احتاجت إلى مزيد من السعي والمقابلات والتنقيب عن أسرار لا يعرفها الجمهور عن الكاتب الراحل.

من هو أحمد خالد توفيق؟

طبيب، وكاتب، ومؤلف، ومترجم مصري.

يُعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، ولُقب بـ"العراب".

أحد أشهر الكتاب في مجال أدب الشباب، والفانتازيا، والخيال العلمي.

رحلته الأدبية بدأت مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدا في ذلك الوقت، فإن السلسلة حققت نجاحا كبيرا.

توفي في 2 أبريل 2018، عن عمر ناهز 55 عاما.

ودّعه الآلاف من محبيه وتلامذته في جنازة مهيبة، وصفها الكثيرون بالحدث الاستثنائي.

رحلة جابر

عامان من التعب والمقابلات والأحداث الصعبة وفقدان الأب، للكاتب الشاب، يراهم مرّا سريعا مع إعلان Storytel طرحها مؤخرا للكتاب الصوتي الجديد، الذي يتحدث عن سيرة أحمد خالد توفيق، قام بتسجيله الفنان أحمد أمين، وأخرجه خالد المهدي.

ويحكي جابر، الذي قدّم عددا من الكتب، من بينها "ألف سيرة وسيرة"، كواليس العمل قائلا لموقع "سكاي نيوز عربية":

"التقيت بعدد كبير من الشخصيات التي كانت لها علاقة بالكاتب الراحل، كالكاتب أحمد مراد والدكتور محمد فتحي والفنان أحمد صبري غباشي، ونفّذت العديد من المقابلات مع العاملات معه في المستشفى وطلابه في الجامعة، واستعنت بالكثير من مقالاته وملامح من سيرته".

"حاولت أن تكون الفكرة مزجا بين التوثيق والقصة (الحقيقي والمُتخيل)، وأظن أن المستمع سيستطيع بسهولة معرفة ذلك، وهذا كان رهانا صعبا في الكتابة، من حيث صناعة عالم خيالي لسيرة واقعية، وكيف للمتلقي معرفة الفرق".

"اقترحت Storytel تسجيل أمين لسيرة توفيق، وهو اقتراح موفق للغاية لأكثر من سبب، من بينهم أنه الأقرب في الذهنية العامة للناس من الكاتب الراحل، من خلال شخصية (رفعت إسماعيل)، بجانب أنه أحد أبنائه المطلع دوما على تجربته وأعماله الروائية".

ويرى الكاتب الثلاثيني أن أحمد أمين يعد "ممثلا مميزا وفريدا، مما أعطى قوة للعمل الذي يحتوي على دراما وشخصيات خيالية وحقيقية".

ماذا قال أمين؟

وبدوره، أكد أمين في بيان صحفي، أن "الرابط الإنساني الذي جمعه بالعرّاب، هو أحد الأسباب التي دفعته لتسجيل العمل، حيث يأتي الكتاب تأكيدا على أهمية ومكانة توفيق، كأحد الأسماء المصرية المهمة في مجال الكتابة الإبداعية".

واستشهد أمين ببعض أعماله الملهمة، من بينها سلسلة "ما وراء الطبيعة" التي كان يتمنى أن يحضر الكاتب المصري تحويلها لمسلسل درامي، ويراه مجسِدا لشخصية "رفعت إسماعيل"، إحدى أيقونات كتاباته في المسلسل الذي تم إنتاجه من قبل إحدى شركات الإنتاج العالمية.

وأشار الممثل المصري إلى أن سيرة توفيق "تمثل نموذجا لكاتب استطاع أن يحقق مكانته الخاصة، عبر سعيه وإصراره، وإخلاصه الدائم لما يحب، ومن ثم فقد يكون الكتاب بمثابة رسالة للشباب بأن يسعوا إلى تحقيق أحلامهم بجد".

الهدف من السيرة

ورأى جابر أن الهدف من وراء العمل هو "عدم صنع أسطورة من المثالية لتوفيق"، قائلا: ""كان ضروريا أن أكتب عن جميع جوانب حياته، كزوج وأب ودكتور جامعي، وكيف كان يتعامل مع الطلاب ومع زملائه، وكأديب، وعلى المستمع أن يحكم إن كان هذا العمل عظيما أو غير ذلك".

مصاعب جمة

ومن أصعب الأشياء التي واجهت جابر أثناء التنفيذ، هي أن كل المصادر كان الممكن تعويضها ببديل، عدا نجله الذي كان من الصعب الوصول إليه بسبب انشغاله الدائم، غير أنه كان مرحبا للغاية بالمشروع.

وفي هذا الصدد، قال جابر: "لم يكن هناك أي حل سوى الذهاب إليه مباشرة ودون موعد مسبق، وتحملت عناء سفر طويل، وانتظرت أمام المنزل في أحد أكثر الأيام حرا وسخونة لأتمكن من مقابلته بالصدفة".

أزمة أخرى ضربت الكاتب، تمثلت في وفاة والدها، وعن هذا قال: "أثناء العمل والدي تعرض لمرض شديد ودخل العناية المركزة لمدة 15 يوما وتوفي بعدها، وتلك كانت من أصعب الفترات التي قضيتها في حياتي".

واستطرد: "الشركة كانت متفهمة للموقف، وتوقفنا عن الكتابة لمدة أسابيع، غير أنني قررت بعد ذلك تأجيل الحزن والألم للانتهاء من المشروع الذي كان في المنتصف تقريبا".