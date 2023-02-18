وقال العمري لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه لا يريد أن يكون نسخه مكررة من الشباب في ظل البطالة وقلة فرص العمل، وارد ان يكون أيقونة لزملائه بالخروج من النظام التعليمي الذي ينتهي بوظيفة وتقاعد وتأثر بكتاب "الأب الغني والأب الفقير"، على حد قوله.

وأوضح إيهم أنه خطط قبل خروجه بأسبوع حيث توجه هو وزميله إلى العاصمة عمان وقاموا بالبحث عن عمل لجمع المال وفتح مشروعهم الخاص، وبعد مرور 3 أيام قاموا بتغيير خطتهم وتوجهوا لمنطقة أخرى حيث تم إلقاء القبض عليهما بعدما اشتبه بهم إمام أحد المساجد بعد صلاة الفجر.

وبين إيهم العمري انه مقتنع أنه أخطأ في خروجه من المنزل، ووجه عدة نصائح لمن يرغب في تكرار ما قام به مثل أن يبلغ ذويه عن مخططاته، وأن يبحث بشكل موسع قبل أن يقدم على أي خطوه، سيما لمن يقل عمرهم عن السن القانونية.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية الأردنية تمكنت من العثور على الحدثين المتغيبين في مدينة إربد بعد أيام من البحث، وتمكنت من تحديد مكانهما والوصول إليهما في منطقة البيادر بالعاصمة عمان حيث تم التحقيق معهم والاطمئنان على صحتهم وتسليمهم لذويهم.

يذكر أن اختفاء أيهم وراشد منذ أيام قد شغل الرأي العام الأردني، خاصة بعد انتشار رسالة قالا فيها إن سبب تركهما للمدرسة جاء بعد قراءتهما لكتاب "الأب الغني والأب الفقير".