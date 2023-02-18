وقال مصدر أمني لـ"سكاي نيوز عربية" إن الأمن توسع بالبحث عن الحدثين المتغيبين في مدينة إربد وتمكن من تحديد مكانهما والوصول إليهما في منطقة البيادر في العاصمة عمان حيث تم التحقيق معهما والاطمئنان على صحتهما وتسليمهما لذويهما.

والد الفتى أيهم ذكر لـ"سكاي نيوز عربية" أن ابنه بصحة جيدة وأنه كان يعمل بأحد المحلات بعمان بعدما تأثر بحديث البعض عن الثراء السريع وأن التجربة التي مروا بها كانت قاسيه ولا يتمنى أن تتكرر.

يشار إلى أن اختفاء أيهم وراشد منذ أيام شغل الرأي العام الأردني، خاصة بعد انتشار رسالها قالوا فيها إنهما تركا مدرستهما للعمل بعد قراءتهما لكتاب "الأب الغني والأب الفقير".

وجاء في الرسالة: "ذهبنا للبحث عن عمل نجني منه رأس مال تبدأ بمشروعنا الخاص ونجعل المال هو من يعمل من أجلنا وليس أن نعمل نحن من أجل المال مثل عقلية الموظف التي تصدرها المدارس، نقاط الخلاف بين فكرنا والمدرسة أنها أولا وجدت لتخدم وتصنع الموظفين لا المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال، لأنها ببساطة تعلمك كيف تكون موظفا ولا تعلمك عن طبيعة المال والاستثمار".

وكان مصدر أمني كشف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن شكوى وردت من ذوي الطالبين باختفائهما صباح الإثنين أثناء توجههما صباحا إلى المدرسة، مؤكدا أن أجهزة الأمن عممت صورهما على جميع الدوريات العاملة في الميدان.