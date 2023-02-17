لذلك شارك الفنان السوري باسم ياخور إلى جانب فنانين سوريين آخرين في إيصال المساعدات للمتضررين جراء الزلزال، وآثر باسم ياخور أن يشرف بنفسه على توزيع المساعدات وأن يتوجه إلى المناطق المنكوبة للعمل بيديه على أرض الواقع، بهدف الاطلاع على حقيقة أوضاع واحتياجات المتضررين وتحديد المواد والمستلزَمات الناقصة، في مبادرة لاقت الاستحسان الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت بادرةً حذا حذوها بعد ذلك عددٌ من الفنانين الآخرين.

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، قال الممثل السوري باسم ياخور: