ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن عناصر من الشرطة انتقلت إلى موقع البلاغ لفحصه، وتبين أنه أثناء موكب زفاف اصطدمت سيارة ميكروباص بعمود إنارة وسقطت في مياه ترعة البوهية.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع محمد سليمان (26 عاما) "العريس" وأم العروس نبيلة إبراهيم (39 عاما) وكذلك إصابة 4 أشخاص آخرين.

تفاصيل الحادث