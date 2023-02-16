وكشف مصدر أمني أردني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التحقيقات كشفت مخطط قامت به سيده بالاشتراك مع عدد من الأشخاص نهاية العام الماضي.

وقامت السيدة بالتأمين على الحياة لدى 3 شركات تأمين أردنية وبعد مدة من الزمن وتحديدا في شهر أكتوبر، أعلن عن وفاة السيدة وتم إقامة جنازة وفتح بيت للعزاء وبدأت بعد ذلك تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على مبلغ التأمين عن طريق عدد من المحامين.

وتولد الشك لدى العاملين في شركات التأمين وخاصة عند عدم الحصول على ملف طبي للسيدة لتقوم الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بحادثة الوفاة ليتبين أنه لا صحة لحادثة الوفاة وتم نبش القبر الذي ادعوا دفن السيدة به ليتم العثور على مجسم "لعبة بلاستيكية" تم دفنها بالقبر.

واطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على كتاب موجه من اتحاد التأمين الأردني لشركات التأمين تضمن معلومات بشأن القضية والتأكد على التعاون مع الأمن العام لمنع تكرار عمليات الاحتيال وكشف أي تلاعب سابق.