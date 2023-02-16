وقالت صحيفة "ذي هيندو" إن الحفيد شيثان صاحب الـ18 عاما والجد السبعيني راجو، قتلا بعد تعرضهما لهجوم من النمر ذاته.

وجاءت الوفاة المروعة للجد بعد 12 ساعة فقط من رحيل حفيده، علما أن راجو حضر جنازة شيثان قبل أن يتعرض بدوره لهجوم النمر ويقتل.

ونشرت وسائل إعلام هندية لقطات فيديو لسكان البلدة وهم يصرخون، مع تزايد الرعب من الحيوان المفترس.

وحسب التقارير، فقد أمسكت السلطات بالنمر في محمية ناغاراهول قبل أن يتسبب في حادث آخر، حيث تم تخديره وظهر مسترخيا في ما يشبه أنبوب أسمنتي طويل.