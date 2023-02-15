وأعلنت الشرطة أن بول (32 عاما) استخدم شاحنة مسروقة واقتحم مصنعا للشكولاتة، السبت، قبل أن يستولي على بضاعة تبلغ قيمتها نحو 40 ألف جنيه إسترليني.

وتمكنت السلطات من ضبط الرجل سريعا، حيث تبعته دورية فور خروجه من المصنع بعد أن تلقت بلاغا بشأن السرقة، واستردت المسروقات سليمة.

واعترف بول بجريمته، ومن المتوقع أن يسجن لمدة عامين تقريبا بعد إقراره بالذنب في الجريمة غير المعتادة.

وقال المدعي العام أوين بيل إن الجاني "لديه سابقة في ارتكاب جريمة مماثلة" عام 2019، حيث تمت إدانته بتهمة السرقة وتداول بضائع مسروقة.