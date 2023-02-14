وأحدث ما قامت به بيونغ يانغ هو إصدار طوابع بريديه تظهر "الابنة المحترمة" كيم جو-إيه، خصوصا أثناء تفقدها مع والدها موقعا لإطلاق صاروخ "هواسونغ-17" العابر للقارات يوم الثامن عشر من نوفمبر 2022.

فقد كشف مكتب البريد الكوري الشمالي، اليوم الثلاثاء، عن 8 طوابع، من المقرر إصدارها في يوم 17 فبراير الجاري، تظهر صور كيم جو-إيه.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب، الكورية الجنوبية، فإن من بين الطوابع الثمانية هناك 5 طوابع تظهر "كيم جونغ-أون" وابنته "كيم جو-أيه" معا، وطابعان يظهران الصاروخ فقط، وطابعا واحدا يظهر "كيم جونغ-أون" فقط.

وفي الطوابع، تمشي "كيم جو-أيه" مع والدها كيم جونغ-أون على خلفية الصاروخ وهي تمسك يده، وتقف معه لالتقاط صورة تذكارية مع جنود الجيش الشعبي الكوري الشمالي.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها "كيم جو-أيه" في طوابع.

ويأتي إصدار الطوابع التي تظهر "كيم جو-أيه" وسط سلسلة خطوات كوريا الشمالية "لتقديس شخصية إبنة الزعيم"، على حد وصف وكالة يونهاب.

في 19 نوفمبر من العام الماضي، كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن صور "كيم جونغ-أون" أثناء تفقده مع "كيم جو-أيه" لاختبار إطلاق "هواسونغ-17"، قائلة إن "كيم جونغ-أون" أشرف على إطلاق الصاروخ مع ابنته الحبيبة وزوجته.