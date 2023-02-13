وذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، جاء فيه :

* تأكيدا للمكانة الرمزية الكبيرة التي يحظى بها الشاعر بدر شاكر السياب عراقيا وعربيا، بوصفه رائد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بإعادة تأهيل وترميم بيت الشاعر السياب، الذي تعرض مؤخرا إلى أضرار وبعض الانهيارات.

* الشاعر الراحل بدر شاكر السياب يعد رمزا شعريا كبيرا، وأيقونة عراقية نفخر بها، وأن من واجب الحكومة الحفاظ على كامل إرثه، ومنه منزله في البصرة الذي يُقبل محبوه لزيارته من داخل العراق وخارجه.

ويقع بيت السياب في قرية جيكور في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة بأقصى الجنوب العراقي، وهو على مبعدة 20 كيلومترا جنوبي مدينة البصرة، وتبلغ مساحة البيت 838 مترا مربعا.

يقول الدكتور أحمد العلياوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ومدير عام دار المخطوطات العراقية، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية:

* نحن كوزارة نثمن مبادرة تبني تأهيل بيت الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب، وهو علامة على الاهتمام والاحتفاء بالثقافة العراقية ورموزها الإبداعية وقاماتها الكبيرة كالسياب .

* القرار سيفسح المجال أمام وزارة الثقافة والسياحة والآثار للتعامل مع البيوت والمعالم التراثية والثقافية بشكل أفضل، وأن يتطور التعاون والتنسيق ما بين الوزارة وفروعها في مع السلطات المحلية في مختلف محافظات العراق حول ملف تلك البيوت التي هي بحاجة للصيانة والترميم.

* القانون الخاص بالسلطة الآثارية العراقي، يسمح لنا كوزارة بتأهيل الممتلكات والمعالم الثقافية متى ما كانت مملوكة للهيئة العامة للآثار والتراث التابعة للوزارة، لكن لو كانت مملوكة لمحافظة ما، فمن الصعب علينا ذلك كون دورنا في هذه الحالة هو على مستوى الإشراف عليها فقط .

* نحن كوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع إدارات المحافظات العراقية وسلطاتها المحلية حول هذا الموضوع، ولا سيما بخصوص منزل شاعرنا السياب، ولدينا دائرة معنية بمثل هذه المسائل وهي إحدى دوائر الهيئة العامة للآثار والتراث.

بصمة كبيرة ورحيل باكر

ويعتبر بدر شاكر السيّاب من أبرز الشعراء في العراق، ولد عام 1926 وتوفي عام 1964 عن عمر ناهز 38 عاما، ومن مؤلفاته "منزل الأقنان" و"المومس العمياء" و"أنشودة المطر"، و"المعبد الغريق".

ودرس السياب اللغة العربية بجامعة بغداد، ثم الإنجليزية، ومن خلال تلك الدراسة أتيحت له الفرصة للاطلاع على الأدب الإنجليزي بكل تفرعاته.

ثم عمل مدرسا للغة الإنجليزية في إعدادية الرمادي، ولكنه فصل منها ثم سجن بسبب معتقداته السياسية، وقد ابتكر السياب طريقة جديدة في نظم الشعر وهي آلية الشعر الحر.

ورغم رحيله الباكر، أصدر السياب 10 دواوين، علاوة على العديد من القصائد الأخرى.