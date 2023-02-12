ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية "قصة انتقام" سيدة بريطانية من جارتها التي حجزت 9 مواقف خاصة بها، الأمر الذي جعلها تعاني لإيجاد مكان شاغر لركن سيارتها.

ونقلت الصحيفة عن السيدة التي لم تفصح عن اسمها أو مكان وقوع الحادثة قولها: "جيراني لديهم 9 سيارات يقف معظمها باستمرار في مواقف الشارع، وعدد منها لا يتحرك نهائيا طيلة أيام الأسبوع، رغم أن القوانين الخاصة بمنطقتنا تمنع وقوف السيارة في ذات الموقف لأكثر من 48 ساعة".

وأضافت السيدة: "لاحظت أن جيراني يقومون ببناء وحدة سكنية ملحقة بالجزء الخلفي من منزلهم، وهو ما أثار شكوكي".

وتابعت: "تقدمت بشكوى للبلدية بشأن المبنى الذي اعتقدت أنه بني بطريقة مخالفة، واحتمال سكن مخالفين لقوانين البلاد فيه، أو مستأجرين يخفون أمرا ما".

وأوضحت أن مفتشين استجابوا لشكواها، واكتشفوا بناء مخالفا يقطنه مستأجرون، الأمر الذي جعلهم يحررون مخالفة كبيرة قيمتها 90 ألف إسترليني (ما يعادل 100 ألف دولار تقريبا).

واختتمت السيدة حديثها قائلة: "انتهت المشكلة التي كلفت جيراني الكثير من الأموال".