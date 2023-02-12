تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال رضيع حي من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي، وذلك بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.
وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي، وفقما نقلت وكالة أنباء "أناضول" التركية.
وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.
رقم مفجع
- أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذرة من تضرّر عشرات المستشفيات.
- مع تخطي حصيلة قتلى الزلزال 25 ألفا، أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، السبت، نداء عاجلا لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.
- كانت المنظمة قد حرّرت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، وأفادت بأن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 23 مليون شخص.
- لكن هذا العدد ارتفع السبت إلى 26 مليونا، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليونا في تركيا و11 مليونا في سوريا.
- أكثر من 5 ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر، وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.
- تفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4 آلاف مبنى في الزلزال، وبتعرّض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة.