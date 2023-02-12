وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي، وفقما نقلت وكالة أنباء "أناضول" التركية.

وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

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