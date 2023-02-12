والطائر الهارب هو الإيمو، ثاني أطول طائر على وجه الأرض بعد النعام، وموطنه الأصلي في أستراليا.

وأفادت قناة "دبليو سي بي في" أن الطائر الذي لا يطير هرب مساء الخميس في إيست بريدجووتر، مما دفع الشرطة إلى تنفيذ عملية مطاردة في المنطقة.

وقال مالك الطائر لي فلاهيرتي لمحطة تلفزيونية إن حيوانا بريا تسبب على الأرجح في قفز الأيمو فوق سياج ارتفاعه 6 أقدام (مترين) والهرب.

وسيطر فلاهيرتي والشرطة وأحد المارة على الطائر، المسمى مالوري، في نهاية المطاف في موقف للسيارات.