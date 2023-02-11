وحسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن جونسون، فإنه يتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما لا يزيد عن 1977 سعرة حرارية يوميا.

كذلك يتناول جونسون عشرين نوعا من المكملات الغذائية والأدوية، بما في ذلك الزنك وجرعة صغيرة من الليثيوم "لصحة الدماغ" ، ويخضع لإجراءات طبية متكررة، وغالبا ما تكون مؤلمة، مثل اختبارات الدم وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية وتنظير القولون.

وأشار جونسون إلى حرصه على المظهر الخارجي، كاشفا عن خضوعه لعمليات تجميل مثل التقشير الحمضي الأسبوعي وحقن الفيلر.

وأكد جونسون أنه تمكن من خفض سنه البيولوجي إلى 37 عاما، وفق البيانات المسجلة عن حيوية أعضائه والتي يجريها دوريا.