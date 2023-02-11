وإثر صدور هذا القرار من محكمة النقض في مصر، ، يكون حكم الإدانة قد أصبح حكما نهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 20 يونيو 2021، بحبس مودة الأدهم 6 أعوام، على خلفية اتهام النيابة العامة لها بالاتجار بالبشر، والاستغلال التجاري لطفلين عن طريق نشر مقاطع مصورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدر اسم مودة الأدهم محرك البحث غوغل العام الماضي، بعد معاقبتها بالسجن 6 سنوات، بسبب الفيديوهات التي تنشرها وتظهر فيها بملابس جريئة.

وفي مايو 2020، تم القبض على مودة الأدهم التي لديها مليونا متابع على إنستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو اعتبرت فاضحة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليها واتهمتها بالتعدي على المبادئ والقيم المجتمعية، واعترفت بالتهم الموجهة إليها وبررت ذلك بحاجتها للمال.