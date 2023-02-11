وفيما وصف بالمعجزة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إنقاذ طفلين الأول بقي تحت الأنقاض لمدة 122 ساعة والثاني لمدة 128.

وفي آخر التطورات حول الزلزال الذي ضرب تركيا: