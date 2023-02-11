وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن فرق الإنقاذ كثفت عملها على بناء مهدم بعد سماعها صوت استغاثة من تحت الركام.

وتمكنت الفرق من إنقاذ الشاب علي هان يلماز (18 عاما) بعد مرور 113 ساعة على وقوع الزلزال المدمر.

وتم نقل يلماز إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح تحت ركام منزله.

ضحايا الزلزال المدمر

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا السبت، أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.

تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا، وأكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي.

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