وحسب شهود عيان فإن شخصا دخل إلى محل الصرافة وأشهر سكينا، وقام بسلب مبلغ 11 ألف دينار أردني، أي ما يعادل 15 دولار أميركي ولاذ بالفرار.

وقال الأمن العام الأردني إن شخصا مجهولا قام بالدخول لمحل صرافة في مدينة إربد وسرق مبلغا ماليا 11 ولاذ بالفرار.

وأضاف أن التحقيقات جارية لتحديد هوية السارق وإلقاء القبض عليه.

وحصلت سكاي نيوز عربية على فيديو لعملية السطو ويظهر فيه شخص ملثم يقدم على القفز قوق حاجز يفصل الموظفين عن الزبائن وأشهر سكين على الموظفين وبدأ بعد ذلك بتعبئة كيس بالنقود وفر أمام ذهول من الموجودين.