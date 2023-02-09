ويقتضي التقليد أن يقوم أهالي المدينة بإرسال بطاقات ملونة على شكل قلوب ويكتبون فيها ملاحظاتهم على أداء رجال الشرطة بشكل ساخر، وكذلك رسومات مضحكة.

وأوضح قسم الشرطة أنه سيتلقى تلك البطاقات طوال شهر فبراير، مشيرا إلى أنه تلقى بالفعل عددا منها وعمل على تعليقها بكافة أرجاء قسم الشرطة، وأن الضباط يقرأون تلك البطاقات ويضحكون كثيرا، لدرجة جعلت القسم يصف هذا التقليد بأنه "نوبة قلبية" من كثرة الضحك.

كذلك طالب قسم الشرطة بتسخير هذا التقليد لتقديم الدعم لرجال الشرطة المتفانين في عملهم، وأن يتم هذا الأمر في فبراير من كل عام، وأنه ستتم عرض البطاقات في احتفال مع سكان المدينة نهاية الشهر.

فيما قالت كريستينا بدير، مهاجرة تونسية مقيمة في مدينة موسكو بولاية أيداهو، إن سكان المدينة يستمتعون بتلك الفرصة لقول كل شيء يريدونه لرجال الشرطة بلا قيود أو حرج.

وأضافت في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذا التقليد بدأه عدد من السكان العام الماضي من تلقاء أنفسهم ووجد قبولا واستحسانا لدى رجال الشرطة وأقاموا احتفالا وعرضوا البطاقات التي تصادف أن أغلبها كانت على شكل قلوب.

وتابعت أن البعض كان يرسل البطاقات بدون اسمه في البداية ولكن رجال الشرطة شجعوا الناس على كتابة أسمائهم وكل ما يريدونه وتم عرض البطاقات في احتفال العام الماضي وكان الجميع يضحك لدرجة النوبة القلبية حرفيا، وعمل هذا الحدث على تقريب السكان من رجال الشرطة وكذلك دمج السكان مع بعضهم البعض بمختلف أصولهم.

وختمت بأن قسم الشرطة استحسن الفكرة ووصفها باحتفال الأزمة القلبية السنوي وسيكررها في فبراير من كل عام.