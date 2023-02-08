ويظهر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة التي بدأ فيها المنزل في الانهيار، فيما كان أفراد العائلة يحتمون ببعضهم البعض.

وسرعان ما اختفت العائلة الصغيرة عن المشهد، كما اختفت معالم المكان.

ولم يتسن لموقع "سكاي نيوز عربية" التأكد من مصير العائلة، عقب الزلزال.

وفي أحدث حصيلة لزلزال تركيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أكثر من 9057 لقوا حتفهم، إلى جانب إصابة أكثر من 53 ألف آخرين.

وتقول فرق الإغاثة إن عددا كبيرا من الأشخاص ما يزال محاصرا تحت الأنقاض، فيما تستمر جهود الإنقاذ.

وانضمت فرق بحث من أكثر من 24 دولة لعشرات الآلاف من أفراد الإغاثة المحليين وتدفقت تعهدات بمساعدات من أنحاء العالم، لكن حجم الدمار الذي خلفه الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات ريختر، كان هائلا.