فقبيل إلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن خطاب حالة الاتحاد، الثلاثاء، طبعت زوجة الرئيس جيل بايدن قبلة جاءت على طرف شفاه دوغلاس إيمهوف، زوج هاريس، وذلك إثر دخولها القاعة على وقع التصفيق.

وقبل أن تسجل الكاميرات مشهداً انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي ظهرت جيل بايدن وإيمهوف وهما يتبادلان قبلة أثارت حيرة المستخدمين الذين تساءلوا ما إذا كانت على الشفتين أم على طرفهما، بحسب ما نقلت فرانس برس.

ووصفت صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة ما حصل بـ"قبلة الاتحاد"، في تعليق ساخر على هذه اللحظة التي سبقت إلقاء الرئيس الأميركي خطاب حال الاتحاد.

وجزمت في مقال لها بأن جيل بايدن ودوغ إيمهوف تبادلا قبلة "على الشفتين".

التعليق عينه ورد عبر قناة "فوكس نيوز" التي نشرت مقطعاً مصوراً حمل عنوان "جيل بايدن ودوغلاس إيمهوف يتبادلان قبلة على الشفتين".

واغتنمت كيليان كونواي، مستشارة دونالد ترامب السابقة، الفرصة لانتقاد الخصوم عبر تعليق مستوحى من أجواء الجائحة.

ونشرت صورة للقبلة عبر تويتر أرفقتها بتعليق "يبدو أن كوفيد انتهى حقاً".