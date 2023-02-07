تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لعملية إنقاذ طفل، وُلد تحت أنقاض مبنى تهدم من جرّاء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين.
ويظهر في الفيديو الذي تداوله كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال يعملون على إنقاذ عالقين في مبنى، ليقوم أحدهم بسحب طفل مولود حديثا من تحت الركام.
ووفق التعليقات الواردة على الفيديو، فإنه صوّر في إحدى مناطق ريف حلب التي تضررت بشدة من الزلزال الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، الإثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس "ريختر".
ولم يوضح الفيديو مصير والدة الطفل، إلا أن عددا من التعليقات قالت إنها توفيت بعد الولادة مباشرة.
ضحايا الزلزال المدمر
- في سوريا، قُتل ما لا يقل عن 1444 وأصيب نحو 3500، وفقا لأرقام حكومة دمشق ورجال الإنقاذ في المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.
- قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في أحدث بيان لها إن نحو 8 آلاف شخص أُنقذوا من 4758 مبنى مدمرا في الهزات الأرضية المسجلة في اليوم السابق.
- أضاف رئيس الإدارة يونس سيزر إن 2921 شخصا لقوا حتفهم في تركيا، حيث يستمر وقوع الهزات الارتدادية.