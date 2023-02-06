وانتُشل الوالد، الذي أصيب بحروق بالغة، من المنزل الواقع وسط هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة، ونُقل الى المستشفى، كما أضاف المصدران.

وأوضحت الشرطة أن الأطفال، وهم 5 فتيات وصبيان، والوالدَين كانوا ينامون في الطابق الثاني من هذا المنزل عندما اندلع الحريق.

وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12:52 صباحا بالتوقيت المحلي، وأخمد الحريق في وقت مبكر من الصباح وفقا للشرطة.

وتعود آخر مأساة مماثلة إلى ليل 15-16 ديسمبر، قتل فيها 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بحريق مبنى من 7 طوابق يقع في حي شعبي في فو-ان-فلان قرب ليون.