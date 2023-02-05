ويأتي "تروا" بعد ألبومين أولين هما "موزيك دو فرانس" (Musique de France) عام 2016 و "جديد" عام 2019، وفيه أغنية بعنوان "رحلة رشيد" لرشيد طه الذي توفي عام 2018.

وأوضح إرفيه كارفالو، وهو أحد أعضاء الفرقة، أن أغنية الراحل سجلت على الهاتف "بعد أمسية في مطعم"، واحتفظت بها الفرق "بضع سنوات قبل استخدامها".

وستكون للفرقة جرياً على عادتها جولة حفلات بعد صدور الألبوم. وسبق أن أحيت ثلاث حفلات في الهند، على أن تزور ألمانيا أو تركيا أوبريطانيا وسواها.

ومن أبرز المحطات حفلة على مسرح "أولمبيا" في باريس في 9 فبراير الجاري.