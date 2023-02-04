ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام أردنية، فقد قام شخصان بمحاولة سرقة محل الصرافة بـمسدس بلاستيكي، وعندما فشلت محاولتهما، أضرما بالنار بالمحل ثم لاذا بالفرار.

وبعد فترة وجيزة، تمكنت أجهزة الأمن الأردنية من القبض عليهما، حيث ضبط بحوزتهما "السلاح" (البلاستيكي) المستخدم في محاولة السرقة الفاشلة.

وبالتحقيق معهما اعترفا بـ"التخطيط" بالاشتراك لتنفيذ عملية "السطو المسلح"، إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أيّة مبالغ مالية وأشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار.

وانتشر فيديو لمحاولة السطو الفاشلة، ثم عملية إشعال النار في المحل قبل الفرار.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة في محافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء "بمحاولة شخصين مجهولين سلب موظفي أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء تحت التهديد إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان".

وأضاف "أنّه وفور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة جرى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي بحوزتهما ونشر الدوريات ونقاط الغلق في محيط المنطقة".

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت وبعد مدّة وجيزة من ارتكاب الجريمة، من مشاهدة المركبة المشبوهة وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبه بهما وضُبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السّلب.

وبحسب بيان الأمن العام الأردني، فإنه ستتم إحالة المتهمين لمدعي عام محكمة أمن الدولة.