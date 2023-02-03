من جملة الأشياء التي تغيرت بعد تفشي فيروس كورونا عقليات العاطلين عن العمل وطريقة تعاملهم مع سيرهم الذاتية، إذ أن موجات تسريح العمال والموظفين التي رافقت فترة تفشي الوباء تركت عددا هائلا من الموظفين بلا وظائف.

ولم تعد فترات الانقطاع عن العمل تعتبر نقطة سوداء في السجل الوظيفي يحاول الموظفون إخفاءها، بل بات الكثير منهم يطلقون على فترات الانقطاع الوظيفي فترة راحة مهنية لشحن الذات وتقييم المرحلة السابقة في العمل.

ويعتبر الخبراء في مجال التوظيف أن أرباب العمل اليوم باتوا يناقشون مسألة الانقطاع عن العمل من باب الفضول بدلاً من افتراض ضعف أداء الشخص أو موثوقيته كما كان الحال سابقا.

ويحاول الخبراء المقارنة بين عقليات الموظفين قبل نحو 15 عاما، وبين الآن مستذكرين ما حصل عام 2008 خلال فترة الانهيار المالي، حينها كان الكثير من المسرحين من أعمالهم يغطون فترة انقطاعهم عن العمل بادعاء عملهم بالقطعة أو كمستشارين.

خلال السنوات الماضية ترك الكثير من الموظفين وظائفهم ولأسباب مختلفة، فهناك من أراد تغيير مهنته وآخرون تحولوا إلى عمل مستقل، والبعض أراد أن يأخذ فترات راحة طوعية لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.

كذلك هناك نصف مليون عامل إضافي في المملكة المتحدة خارج القوى العاملة بسبب التعافي من مرض كورونا طويل الأمد، كذلك توقف 1.75 مليون موظف بريطاني آخر عن حياتهم المهنية بسبب مسؤوليات الرعاية، 84 ٪ منهم من النساء.

وقالت استشارية التنمية البشرية ومدربة مهارات الحياة لانا قاعاتي في حديث لبرناج الصباح على قناة سكاي نيوز عربية: