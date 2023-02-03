وأكدت الشرطة تعرض عدد من اليافعين لحادث قطار، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأشارت بيلد إلى أن قطار شحن جر الضحيتين لعدة مئات من الأمتار، مضيفة أن الحادث وقع بين محطتين.

ولم يتضح كيف وقع الحادث وما إذا كان هناك المزيد من الأطفال فيه، لكن تقارير في وسائل إعلام محلية ذكرت أنه تم نشر نحو 35 من رجال الإطفاء والإنقاذ في موقع الحادث.

وأفادت التقارير بأن فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا علىخط السكك الحديدية مستعينة بطائرات مسيرة.

وامتنعت شرطة ريكلينجهاوزن عن الكشف عن عدد الجرحى أو ما إذا كان أي منهم قد مات.