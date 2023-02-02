وأفاد مراسلنا بالقدس بأن الشاب يدعى ماجد الرشق، مسلم من القدس، تمكن من شل حركة سائح أميركي في الأربعينيات من عمره حاول تكسير أحد التماثيل داخل الكنيسة.

وتقع الكنيسة في المحطة الثانية بدرب الآلام في القدس.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بتسلم المواطن وهو يهودي أميركي وتقوم بالتحقيق معه بشأن اعتداءه على الكنيسة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية بأنها ستتحقق من صحته العقلية، مضيفة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى أي محاولة للمساس بالمقدسات.