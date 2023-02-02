ووفق تفاصيل الحادث التي أوردتها صحيفة "المصري اليوم"، فقد نشب حريق هائل في مستشفى النور بحي المطرية في القاهرة، الثلاثاء، تزامنا مع بدء الطبيب عملية ولادة لسيدة.

وقال شاهد عيان إن العاملين بالمستشفى تركوا أماكنهم وفروا إلى الخارج للنجاة بأنفسهم، بينما بقي الطبيب في مكانه لإتمام الولادة رغم انتشار الدخان في غرفة التوليد.

وأكد الشاهد للصحيفة المصرية أن الطبيب "أقسم على عدم خروجه من غرفة التوليد إلا بعد أن تضع السيدة طفلها ويطمئن على حالتها الصحية".

وأضاف: "الطبيب نجح بالفعل في إجراء العملية في وقت قياسي لإنقاذ السيدة وجنينها، وبعدها بدأت رحلة الخروج من الغرفة التي كانت أشبه بأفلام السينما".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات، من جراء الحريق الذي نشب بقسم الأشعة داخل المستشفى.