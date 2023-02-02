وعكست الصور من زوايا مختلفة حالة من إعجاب الدب بنفسه.

وتساعد كاميرات الحياة البرية في معرفة الحيوانات الموجودة وماذا تفعل على مدار يوم أو أسبوع أو حتى سنوات.

وقال عالم البيئة، ويل كيلي: "توفر لنا كاميرات فرصة فريدة لتحديد مناطق الحياة البرية المهمة".

من جانبها، قالت شانون أولابو، المتحدثة باسم الجمعية المعنية بالحياة البرية في الولاية إن الحيوانات عادة ما تسير بجوار الكاميرا، لكن هذا الدب بالذات أبدى اهتماما خاصا به.