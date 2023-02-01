ويختار هؤلاء العمل عن بعد أو من المنزل حتى يكون بمقدورهم قضاء الوقت مع عائلاتهم وفي نفس الوقت زيادة دخلهم الشهري.

وكشفت شركة الاتصالات الدولية "TollFreeForwarding" خمس وظائف جديدة عبر الإنترنت يمكن أن تساعدك في كسب نقود إضافية.

نتفليكس: من بين الوظائف الجانبية التي ازدهرت العام الماضي، والتي يتوقع أن تنمو بنسبة 5400 في المئة هذا العام، هي برنامج "Netflix tagger". وتقوم الوظيفة على مشاهد البرامج التلفزيونية والأفلام على منصة نتفليكس، ثم تمييزها حسب النوع حتى يسهل العثور عليها من قبل المستخدمين. ويمكن أن تحقق هذه الوظيفة 20 جنيها إسترلينيا في الساعة.

من بين الوظائف الجانبية التي ازدهرت العام الماضي، والتي يتوقع أن تنمو بنسبة 5400 في المئة هذا العام، هي برنامج "Netflix tagger". وتقوم الوظيفة على مشاهد البرامج التلفزيونية والأفلام على منصة نتفليكس، ثم تمييزها حسب النوع حتى يسهل العثور عليها من قبل المستخدمين. ويمكن أن تحقق هذه الوظيفة 20 جنيها إسترلينيا في الساعة. مساعد افتراضي: من المتوقع أن تزداد عمليات البحث عن وظائف المساعد الافتراضي بنسبة 137 في المئة في السنوات الخمس المقبلة. ويساعد المساعد الافتراضي في الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو تحديد المواعيد أو جدولة الأعمال.. يمكن للمساعدين الافتراضيين جني 30 إلى 60 جنيها إسترلينيا في الساعة.