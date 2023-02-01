وافق معرض فني في الولايات المتحدة على عرض لوحات فنية لفنانة تشكيلية سورية، مما سيتيح لها فرصة الوصول إلى جمهور أوسع وبتكلفة أقل.
وقام معهد فني أميركي بعرض اللوحات الفنية للفنانة السورية الشابة تاليا عثمان، ضمن معرض افتراضي.
في المقابل، تعد تاليا واحدة ضمن ملايين السوريين الذين تأثروا بالوضع الاقتصادي، فهي غير قادرة على إقامة معرض عادي بسبب تكلفته الباهظة.
وبسبب صعوبة تمكنها من الحصول على المال لرسم لوحاتها، يتعين على تايا العمل في وظائف أخرى لتستطيع تدبير نفقاتها.
وقالت تاليا:
- لم يقدم لي المعرض نتيجة مادية حتى الآن، لكنه مفيد معنويا، لأنه سيحقق لي الانتشار.
- بسبب الوضع الاقتصادي، وجدت نفسي مضطرة للعمل كأستاذة رسم، كما اشتغلت في وظائف بعيدة عن مجال خبرتي.
- إذا كنا نحكي عن المجال الفني، فأنا مضطرة للبحث عن وظيفة بديلة.