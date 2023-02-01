وقام معهد فني أميركي بعرض اللوحات الفنية للفنانة السورية الشابة تاليا عثمان، ضمن معرض افتراضي.

في المقابل، تعد تاليا واحدة ضمن ملايين السوريين الذين تأثروا بالوضع الاقتصادي، فهي غير قادرة على إقامة معرض عادي بسبب تكلفته الباهظة.

وبسبب صعوبة تمكنها من الحصول على المال لرسم لوحاتها، يتعين على تايا العمل في وظائف أخرى لتستطيع تدبير نفقاتها.

وقالت تاليا: