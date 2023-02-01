وقال موقع "نيوز ويك" إن الحادث وقع، مساء السبت، في منطقة بالولو بأواهو، إحدى كبرى جزر ولاية هاواي.

وأضاف أن صاحبة المنزل، كارولين ساساكي، نجت من الموت بأعجوبة، حيث كانت في طريقها إلى المدخل قبل أن تتفاجأ بالصخرة وهي تسقط.

ويرصد الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، أناسا راجلين يمرون بجانب المنزل، قبل أن يشرعوا في الركض في اتجاهات مختلفة. وبعد ذلك، يمكن رؤية الصخرة، التي يبلغ ارتفاعها نحو متر ونصف، وفقا لإدارة الإطفاء.

وأظهر فيديو آخر الصخرة وهي تحطم جدارا من الطوب، ثم تصطدم بجدار ثان.

وشاهد اللقطات، التي نشرتها القناة الإخبارية المحلية "KHON 2" على الإنترنت، أكثر من 1.4 مليون شخص في أقل من 48 ساعة.

وأوضحت ساساكي: "أشعر بتحسن الآن.. لكن الليلة الماضية كنت مصدومة جدا.. لم أكن أعرف حقا ما حدث"، مضيفة: "أكافح من أجل النوم منذ أن دمرت الصخرة جزءا من منزلي".

وذكرت تقارير إعلامية أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذي يقع في غضون 24 ساعة، بعد أن بدأ مشروع تطوير مجاور يستهدف جبلا خلف منزل ساساكي.