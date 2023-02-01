وفقدت كارين جوليث كارديناس أوريبي وعيها بعد فترة وجيزة من وصولها من المستشفى إلى المنزل.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قال شقيقها: "كانت بصحة جيدة، ولم تكن تعاني من أي مشاكل صحية خطيرة".

وبعد أن فقدت وعيها، تم إسعاف أوريبي إلى المستشفى حيث عانت من عدة نوبات قلبية متتالية.

وأضاف شقيقها أن الفحوصات كشفت وجود كمية كبيرة من الدم في رئتيها والقصبة الهوائية والمريء ولم تعد تستطيع التنفس.

وأكمل: "لقد فعل الأطباء ما بوسعهم، لكنها توفيت".

وقالت الأسرة إنها ستقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام لتحديد ما إذا كان أي طرف مسؤول عن الإهمال الطبي.

ووفقا للجمعية الأميركية لجراحي التجميل، تعد عملية تجميل الأنف من أكثر عمليات التجميل شيوعا.

فيما تقول الجمعية البريطانية لجراحي التجميل في المملكة المتحدة، إن عمليات تجميل الأنف هي سادس أشهر جراحة تجميلية تجريها النساء.

وفقا لـ "هيئة الخدمات الصحية البريطانية"، يمكن أن تؤدي جراحة تجميل الأنف إلى: